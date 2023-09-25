Kanada Avam Kamarası başkanı, Nazi askerini ‘onurlandırdığı’ için özür diledi

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler için savaşan kişiyi ‘onurlandırdığı’ için özür diledi.

Alkışlanan Nazi askeri Yaroslav Hunka. (Görsel: CBC News)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski‘nin 22 Eylül’de Kanada parlamentosunun alt kanadındaki konuşmasının ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka’yı ‘savaş kahramanı’ olarak tanıttı ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Alkışlarla karşılanan Hunka’nın, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kaldı.

A 98-year old was given standing ovation by the Canadian parliament during Zelensky's speech.



He was hailed as a hero for fighting against the Russians.



Yaroslav Hunk fought for the 14th division of the Waffen SS. pic.twitter.com/1J2lNywBM5 Çok okunan Kokulu uykular zihin ve hafızayı güçlendiriyor — UNN (@UnityNewsNet) September 24, 2023

‘Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum’

Rota, eleştiriler üzerine, “O kişiden övgüyle söz ettikten sonra yaptığımdan pişmanlık duymama yol açan bilgiler edindim” dedi.

Avam kamarası üyelerinin ve Ukrayna delegasyonunun, kendisinin Hunka’dan söz edeceğinden haberdar olmadığını anlatan Rota şöyle devam etti: “Kanada ve tüm dünyadaki Yahudi toplumundan özellikle özür diliyorum. Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum.”