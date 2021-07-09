Akşam Postası / 9 Temmuz 2021

Peker’in adını verdiği Onay: Oradaydım ama ne alıp verdiklerini görmedim

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘silahların taşındığı’ araçta bulunduğunu söylediği Ahmet Onay, bahsedilen kilisenin yakınlarında bulunduğunu ancak araçtan inmediği için ‘ne alınıp verildiğini’ görmediğini ifade etti.

DSÖ: Üçüncü dozun faydasına dair yeterli veri yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üçüncü doz Covid-19 aşısının bağışıklığa faydası konusunda yeterli verinin bulunmadığını bildirdi.

MB anketi: Enflasyon ve dolar beklentisi daha da kötüleşti

Merkez Bankası 2021 yılı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64’e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 8,99’a çıktı.

Erdoğan’a göre Biontech’in kurucularından Dr. Özlem Türeci ‘Uğur Bey’in eşi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’i Türkiye’ye davet edeceklerini söylerken Türeci’nin ismini anmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türeci için ‘Uğur Bey’in eşi’ demekle yetindi.

Yasak iki ay dayanabildi: Plastik atık ithalatı ‘sıkı denetim’le tekrar başlayacak

Ticaret Bakanlığı’nın plastik hurda ithalatına 18 Mayıs’ta getirdiği yasak ‘sıkı denetimler’ ile kaldırılacak.

‘Hayvanları koruma’ teklifi yasalaştı: STK’lara göre ‘kara leke’

AKP’nin Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik önergesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı

Gelecek Partili Özdağ: AK Parti’den 50’ye yakın vekille görüşüyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “AK Parti yakında çok ciddi kayıplar yaşayacak, katılımlar göreceksiniz” dedi. Özdağ, AK Parti’den 50’ye yakın vekille görüştüklerini söyledi.

‘İtirafından vazgeçen’ eski tuğgeneral tutuklandı

‘FETÖ’ davalarında itirafçı olup serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy tutuklandı.

Araştırma sonucu: Uykunuzun kıymetini bilin

ABD’deki Güney Florida Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre sadece üç gün üst üste yeterli uyumamak hem beden hem de ruh sağlığında ciddi olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Bakanlık sözcüsü: Mağdur kadın ve çocuk beyanı somut delildir

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, mağdur kadın ve çocukların beyanlarının ‘somut delil’ niteliğinde olduğunu söyledi.

Binance’e bir engel de Çin’den

Dünyada birçok devlet tarafından yakın markaja alınan kripto para borsası Binance’in işlemlerine Çin’de de yasak geldi.

Oxfam: Dünyada, dakikada 11 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybediyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünya genelinde her bir dakikada 11 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini ve kıtlık benzeri koşulların 2020’de altı kat arttığını açıkladı.

28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 sanığa müebbet onandı

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı emekli orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

‘Müsilaj’ denetimi: 162 işletmeye 20 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki ‘müsilaj’ (deniz salyası) nedeniyle yapılan denetimlerde 20 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Çin’den güzel haber: Pandalar artık tehlikede değil

Çin, pandaların nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasından çıktığını açıkladı. Doğada sayıları 1800’e yükseldiği için pandaların kategorisinin değiştirildiği, ‘hassas’ türler kategorisine dahil edildiği belirtildi.