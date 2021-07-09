Gelecek Partili Özdağ: AK Parti’den 50’ye yakın vekille görüşüyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “AK Parti yakında çok ciddi kayıplar yaşayacak, katılımlar göreceksiniz” dedi. Özdağ, AK Parti’den 50’ye yakın vekille görüştüklerini söyledi.

Halk TV yayınında konuşan Özdağ, artan ekonomik sıkıntılar ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası AKP’de bir kopuşun yaşandığını öne sürdü.

Özdağ, AKP’de kaç milletvekili ile temas halinde oldukları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Son altı ay içinde bizimle konuşan çok sayıda milletvekili ve bürokrat var. Ciddi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Her geçen gün toplumsal tabanlarını kaybettikleri için millet desteğini kaybedip sadece devlet desteğiyle ayakta durduklarını bildikleri için de bu insanlar bizlerle görüşüyorlar. Son zamanlarda da artmaya başladı. Böyle bir ortamda gizli çözülmeler var. AK Parti yakın zamanda çok ciddi kayıplar yaşayacak, katılımlar göreceksiniz. Biz 50’ye yakın milletvekiliyle görüşüyoruz. Bu arkadaşlarla istişarelerimiz artmaya başladı. MHP’den de katılımlar olacak.”

Özdağ, kasımda erken seçim olma ihtimalini yüksek gördüğünü de söyledi.

Davutoğlu’ndan seçim çağrısı

Geçen hafta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da cumhur ittifakını oluşturan partilerin alt tabanlarının birbirlerinden rahatsız olduğunu söyleyerek, Türkiye’de seçimin zaruri olduğunu belirtmişti: “Cumhur ittifakı kurulmasaydı millet ittifakı da kurulmazdı. Bizim hangi ittifakta olacağımızdan çok cumhur ittifakın kalıcı mı? Bence kalmayacak. Sayın Bahçeli sürprizleri seven birisidir. Hasta olan Sayın Ecevit’i seçime götürdü. Yolsuzluklar ve adam kayırmalar nedeniyle MHP tabanı AK Parti’den rahatsız. AK Parti tabanı da ülkeyi Devlet Bahçeli yönetiyor imajından rahatsız. Fazla dayanacaklarını düşünmüyorum. Ülkeyi üç-beş çeteciye üç-beş ihale baronuna teslim etmeselerdi ben çıkmazdım. Gidip kitaplarımız yazardım.”