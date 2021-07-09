Oxfam: Dünyada, dakikada 11 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybediyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünya genelinde her bir dakikada 11 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini ve kıtlık benzeri koşulların 2020’de altı kat arttığını açıkladı.

Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle halk açlıkla boğuşuyor, binlerce kişi Sudan’da kamplarda yaşıyor. Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Oxfam’ın ‘Açlık virüsü çoğalıyor’ başlıklı raporunda, küresel açlık durumuna ilişkin veriler paylaşıldı. Dakikada 11 insanın açlıktan ölümüne sebebiyet veren açlığın, dakikada ortalama yedi kişinin ölümüne neden olan Covid-19’u geride bıraktığı vurgulanan raporda, iklim krizi ve algınının küresel gıda fiyatlarında yüzde 40’lık bir artışa neden olduğu bunun da insanları açlık sınırına ittiği belirtildi.

Rapordan öne çıkan diğer veriler şöyle:

*Salgının başından beri küresel ölçekli askeri harcamalar 51 milyon dolar arttı, bu rakam Birleşmiş Milletler’in (BM) açlıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu miktardan en az altı kat daha fazla.

*Çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 100 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

BM’nin açlığı önleme çabalarının ‘derhal ve tam olarak’ finanse edilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, hükümetlere çatışma bölgelerinde insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için işbirliği yapma çağrısında bulunuldu.

‘Savaş silahı gibi kullanılıyor’

Oxfam Amerika’nın başkanı ve CEO’su Abby Maxman, “İstatistikler sarsıcı ama bu istatistikleri akılalmaz acılarla karşı karşıya kalan insanların oluşturduğunu hatırlamalıyız” sözleriyle verileri değerlendirdi.

Etiyopya, Günay Sudan, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde insani yardımların sivillere ulaşmasının engellenerek, açlığın ‘bir savaş silahı’ gibi kullanıldığını belirten Maxman, pazarları bombalanan, ekinleri ve hayvanları yok edilen insanların güvenli bir şekilde yaşamasının mümkün olmadığını ifade etti.