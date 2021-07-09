DSÖ: Üçüncü dozun faydasına dair yeterli veri yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üçüncü doz Covid-19 aşısının bağışıklığa faydası konusunda yeterli verinin bulunmadığını bildirdi.

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Açıklama BioNTech ile ortak olan Pfizer yetkililerinin altı ay sonra aşının etkisinin azaldığını belirtip üçüncü doz aşı uygulaması için başvuru yapacaklarını duyurmasının ardından geldi.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı aşılamış olan İsrail’de yapılan bir araştırma BioNTech aşısının koruyuculuğunun Delta varyantı nedeniyle azaldığını ortaya çıkarmıştı. Ülkede iki hafta ardından Covid-19 kaynaklı iki can kaybı yaşanmıştı.

Reuters’a açıklama yapan DSÖ yetkilisi, ”Gerekli veriler toplanana kadar üçüncü doz aşının hastalığa karşı korumada ne kadar etkili olabileceğini bilmiyoruz. Aşıların korumasının ne kadar sürdüğü ve üçüncü doz aşının kimler için yararlı olup olmayacağı konusunda elimizde sınırlı veriler var” dedi.

Son olarak, ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise yaptıkları ortak açıklamada ülkede iki doz aşı alan bireylerin ek bir doz aşıya ihtiyacı olmadığını açıklamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise üçüncü doz tartışmaları için çok erken olduğunu ve şu an süren uygulamanın güven verici bir şekilde yeterli olduğunu belirtmişti.