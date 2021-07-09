Ekonomistlerden enflasyonda kara tablo: 2024’e kadar çift haneli

27 ekonomistin tahmin verdiği ankete göre enflasyon 2024’e kadar yüzde 10’un üstündeki seyrini koruyacak. Merkez Bankası enflasyon hedefini 2023’te yüzde 5 seviyesi olarak gösterse de ekonomistlere göre bu oran fazla iyimser.

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Reuters tarafından üç ayda bir yapılan makro ekonomi anketine göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışın bu yıl sonunda yüzde 15.5 olarak gerçekleşmesi beklentisi var.

Türkiye’de enflasyon son dört yılın büyük bölümünde yüzde 10’un üzerinde seyretti. Enflasyon TL’de yaşanan rekor değer kaybı, yüksek emtia fiyatları ve salgının hafiflemesiyle tüketici talebinin artmasına bağlı olarak yüksek seyrediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mart ayında sıkı para politikası benimsemiş olan MB başkanını görevden alması da TL’nin değer kaybına yol açarak, fiyat artışlarını hızlandırmıştı.

TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 17,53 seviyesine çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 12,2’ye düşeceği beklentisini koruyan MB ise enflasyon 2023’te hedeflenen yüzde 5 seviyesine düşene kadar sıkı para politikasını sürdürme sözü verdi.

Ancak ekonomistler TL’deki zayıf seyir ve üretici fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında bu hedefin fazlasıyla iyimser olduğunu dile getirdi.

Ankete göre TÜFE’nin 2021 sonunda yüzde 15,5, 2022 sonunda yüzde 12, 2023 sonunda ise yüzde 11 olması bekleniyor.

Bir önceki ankette yıl sonu enflasyonun 2021’de yüzde 14.1, 2023 sonunda ise yüzde 9.8 olarak kaydedilmesi bekleniyordu.

Yıl sonunu faiz tahmini yüzde 16,5

Ankete katılan ekonomistler ayrıca MB’nin politika faizini kademeli azaltarak yüzde 19’dan bu yılın sonuna kadar yüzde 16,5’e düşüreceğini, 2022’nin sonuna kadar ise yüzde 13,5’e indireceğini tahmin etti.

Erdoğan’ın daha düşük faiz çağrıları ve son iki yıl içinde üç MB başkanını görevden alması para politikasının güvenilirliğini sarstı ve ülkeden yabancı yatırımcının çıkmasına neden oldu.

Ancak ekonomistler yine de Merkez Bankası’nın da sıkı para politikasını bir önceki ankette tahmin edilenden daha uzun süre devam ettireceği tahmin ediliyor.

Büyüme beklentisi yüzde 5,5

Gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) sorularına cevap veren 35 ekonomistin tahminlerine göre ise ekonominin bu yıl yüzde 5.5, 2022’de yüzde 3.5 büyüyeceği öngörüldü.

Ekonominin ikinci çeyrekte, geçen yıl yaşanan daralma nedeniyle baz etkisinin devreye girmesiyle yüzde 18.4 gibi güçlü bir büyüme kaydedeceği tahmin edildi. Bu noktada ekonomistlerin tahminlerinin, hükümetin tahminlerine yaklaştığı gözlemlendi.

Üç ay önce yapılan bir önceki ankette ekonominin bu yıl yüzde 4.8 büyüyeceği öngörülüyordu.