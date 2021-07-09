10 yetişkinden altısı ilk doz aşıyı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetişkin nüfusun yüzde 60’ına ilk doz aşının yapıldığını duyurdu.

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Twitter’dan paylaşım yapan Koca, 37,2 milyon kişinin en az bir doz aşı olduğunu kaydetti. Sağlık bakanı, bunun 18 yaş üstü nüfusun yüzde 60’ına denk geldiğini bildirdi.

37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar 56,6 milyon doz aşı yapıldı. Her ne kadar 37 milyon kişiye ilk doz aşı yapılsa da, aşısı tamamlanan, yani iki doz olan kişi sayısı 16,6 milyon.

83 milyon nüfuslu Türkiye’nin 60 milyonu 18 yaş üstü. Buna göre aşısı tamamlanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 27,6 seviyesinde.