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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık sözcüsü: Mağdur kadın ve çocuk beyanı somut delildir

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, mağdur kadın ve çocukların beyanlarının ‘somut delil’ niteliğinde olduğunu söyledi.

Katalog suçlarda tutuklama yapılabilmesi için somut delil şartı getirilen dördüncü yargı paketi, dün akşam Meclis’te kabul edilmişti. Çocuğun cinsel istismarı ve kadına cinsel saldırı suçları için de somut delil şartı kapsam dışı tutulmamıştı.


Bazı hukukçular, çocuk ve kadınlara yönelik suçlarda tutuklamaların zorlaşacağı ve cezasızlığın artacağı gerekçesiyle ilgili maddeye karşı çıkmıştı.

Ankara Hakimevi’nde bilgilendirme toplantısında konuşan bakanlık sözcüsü, eleştirilere cevap niteliğinde sözler sarf etti.

Çekin şunları söyledi: “Soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir. Bu ifadeler uzmanlar eşliğinde alınmaktadır. Kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delil niteliğindedir.”

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Pandemi ile beraber müthiş bir dijitalleşme merakı sardı insanları… Mesleklerde de aynı terane… Makineler üzerimizdeki adele gücünü hafifletse de, otomasyon sistemleri tek düze/seri üretim işleri üstlense de, bilgisayarlar en karmaşık hesaplamaları halletseler bile, o insani gereklilik iyice kıymetli olacak belli ki ileride.