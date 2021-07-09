Akbank CEO’su: Kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı

Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, “Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı” dedi.

Akbank müşterileri, 6 Temmuz’dan itibaren bankanın kartlarını, ATM’lerini ve şubelerini kullanamamıştı. Banka, sistem arızasının giderilmeye çalışıldığını belirtirken, 7 Temmuz akşamı ATM’lerin ve kartlı işlemlerin devreye girdiğini bildirmişti.

Banka dün ise şubelerinde kesintisiz hizmet vereceğini duyurmuştu.

Akbank’ın açıklamasında görüşlerine yer verilen Binbaşgil, 6-7 Temmuz’da yaşanan hizmet kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Binbaşgil, ‘yaşanan olumsuz deneyimden dolayı’ özür dileyerek, 6 Temmuz’da başlayan banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintilerin, ‘ilgili birimlerin ve teknoloji iş ortaklarının yoğun çalışmaları neticesinde’ 7 Temmuz akşamı giderildiğini hatırlattı.

Akbank CEO’su şunları kaydetti:

“Teknoloji, bankamız stratejilerinin odak noktasında yer alan ve önemli yatırımlar yaptığımız bir konudur. Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktif-aktif) ile İzmir’de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedeklilik yapımız bulunmaktadır. Söz konusu ikili ana sistemin çalıştığı ve 2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir.

Tüm bu yüksek teknolojimize rağmen yaşadığımız talihsiz süreci sizlerle şeffaflıkla paylaşmak isterim, 6 Temmuz 2021 Salı sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu. Tüm kanallarımız bundan etkilendi ve tekrarlayan kesintiler yaşanmaya başladı. Teknoloji iş ortağımız ile birlikte yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla problemin tespit edilip giderilmesine yönelik çalışmalar hemen başlatıldı. Gün boyu yapılan bu çalışmalar ile müşterilerimizin işlemleri kısmi olarak gerçekleştirilmiş olsa da hizmet sürekliliği tam olarak sağlanamadı.

Bu nedenle, 7 Temmuz Çarşamba sabah 07.30’da, gün boyu yapılan çalışmaların bütünsel etkisinin yansıtılabilmesi için veritabanı ve disk sistemlerinin bazı konfigürasyonel değişiklikler ile yeniden başlatılmasına karar verildi.”

Binbaşgil, aynı gün 19.15’ten itibaren sistemlerin kademeli olarak açıldığını ve 23.55’ten itibaren de tüm kanallarda müşterilere sorunsuz hizmete başlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Sistemimiz stabil hale getirildi. 8 Temmuz Perşembe, normalin 1.5 katı kadar işlem gerçekleştirildi ve sistemimiz her zamanki yüksek performans seviyesinde çalıştı. Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı.”