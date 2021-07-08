Akbank ‘normale döndü’: Sistem devrede; şubelerden kesintisiz hizmet

Dijital bankacılık sistemlerindeki arıza nedeniyle ulaşılamayan Akbank, bugün ve yarın şubelerinde kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.
Akbank müşterileri, 6 Temmuz’dan itibaren bankanın kartlarını, ATM’lerini ve şubelerini kullanamamıştı. Banka, sistem arızasının giderilmeye çalışıldığını belirtirken, son olarak dün akşam ATM’lerin ve kartlı işlemlerin devreye girdiğini bildirmişti.
Banka, gece saatlerinde yayınladığı bilgilendirme notunda, internet bankacılığın da devreye girmesiyle tüm kanalların hizmete açıldığını kaydetti.
Ayrıca 8-9 Temmuz tarihlerinde 09:00-19:00 saatlerinde şubelerin kesintisiz hizmet vereceği belirtildi.