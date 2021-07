Da Vinci’nin, 7x7cm boyutlarındaki ‘ayı kafası’na 8,8 milyon sterlin

Rönesans dönemine damgasını vuran İtalyan ressam, mimar, matematikçi, heykeltıraş Leonardo Da Vinci’nin (1452-1519) ayı kafasını resmettiği çizimi, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 8,8 milyon sterline (105,5 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Christie’s

Müzayede evi Christie’s, 7x7cm boyutlarındaki, 1480’lerin başında tamamlanan ‘Head of a Bear’in İtalyan ressamın bir açık artırmada en yüksek fiyata alıcı bulan çizimi olduğunu, başka deyişle rekor kırdığını açıkladı. Daha önce rekor, 2001’de 8,1 milyon sterline satılan ‘Horse and Rider’a aitti.

Da Vinci’nin birkaç çiziminin özel koleksiyonlarda yer aldığına dikkat çeken müzayede evi alan kişinin kimliğinin açıklamadı, ancak iki kişinin teklif verdiği belirtildi.

Christie’s eksperlerinden Laetitia Masson, eserin pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir çizim tekniği ‘silverpoint‘ kullanılarak yapıldığını anımsatarak bunun çok zor, hata kaldırmayan bir teknik olduğunu söyledi. Da Vinci’nin doğa ve hayvanlardan çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Çizim, 1860’da, Christie’s tarafından açık artırmada 2,5 sterline satılmadan önce Britanyalı ressam ve koleksiyoner Thomas Lawrence’a aitti. Günümüze dek çok sayıda sergiye dahil edildi.

2017’de, akademisyenler tarafından Leonardo da Vinci’nin bir eseri olarak atfedilden ‘Salvator Mundi’ adlı tablo 450 milyon dolara satılmıştı. Bu, açık artırmada bir sanat eserine ödenen en yüksek rakamdı.