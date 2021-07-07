Da Vinci’nin soyağacı: Yaşayan 14 akrabası var

Rönesans dönemine damgasını vuran İtalyan ressam, mimar, matematikçi, heykeltıraş Leonardo Da Vinci’nin (1452-1519) soyağacının çıkarıldığı çalışmada yaşayan 14 akrabası bulundu.

Fotoğraf: Wikipedia

Tarihçiler Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato’nun öncülüğündeki çalışmada, evlenmeyen ve çocuğu olmayan Da Vinci’nin en az 22 üvey erkek kardeşi olduğundan yola çıkıldı.

Sonuçları, ‘Human Evolution’ adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, Leonardo Da Vinci’in dedesi Michele’in doğduğu 1331’den bugüne geçen 690 yıllık zaman dilimi incelendi.

Y-kromozomlarını incelediklerini belirten Vezossi, “Bunların 25 kuşaktır neredeyse hiç değişmediğini gördük” dedi ve bu konuda daha kapsamlı araştırma yapılacağını söyledi.

Da Vinci’nin hayattaki akrabalarının yaş aralığının 1-85 olduğunu ifade eden Vezossi, sanatçı, ofis çalışanı, çiftçi, porselen satan tüccarın aralarında olduğu bu kişilerin onun akrabası olmaktan gurur duyduğunu aktardı.