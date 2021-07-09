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Yaramazlara biraz batar!

JP Morgan’dan Türkiye için ‘hızlı dönüş’ öngörüsü

Amerikan bankacılık devi JP Morgan, Türkiye’yi salgın öncesi döneme en hızlı dönecek gelişmekte olan ülkelerden biri olarak gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Raporda, Türkiye ile birlikte Singapur, Hindistan ve Brezilya ön plana çıktı.


Gelişmekte olan ülkelerden Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya’nın ise normale dönüşü için çok daha uzun süreye ihtiyacı var.

Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği, bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

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Pandemi ile beraber müthiş bir dijitalleşme merakı sardı insanları… Mesleklerde de aynı terane… Makineler üzerimizdeki adele gücünü hafifletse de, otomasyon sistemleri tek düze/seri üretim işleri üstlense de, bilgisayarlar en karmaşık hesaplamaları halletseler bile, o insani gereklilik iyice kıymetli olacak belli ki ileride.