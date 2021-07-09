JP Morgan’dan Türkiye için ‘hızlı dönüş’ öngörüsü

Amerikan bankacılık devi JP Morgan, Türkiye’yi salgın öncesi döneme en hızlı dönecek gelişmekte olan ülkelerden biri olarak gösterdi.

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Raporda, Türkiye ile birlikte Singapur, Hindistan ve Brezilya ön plana çıktı.

Gelişmekte olan ülkelerden Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya’nın ise normale dönüşü için çok daha uzun süreye ihtiyacı var.

Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği, bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.