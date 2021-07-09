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Yaramazlara biraz batar!

‘İtirafından vazgeçen’ eski tuğgeneral tutuklandı

‘FETÖ’ davalarında itirafçı olup serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Atasoy, ‘FETÖ üyeliği’ suçundan 27 Ocak’ta gözaltına alınmasının ardından, savcılık sorgusunda itirafçı olması nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılmıştı.


Soruşturma tutuksuz devam ederken Atasoy hakkında Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ten dava açılmıştı.

Atasoy Çanakkale ve Ankara’daki iki davada etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerinden vazgeçince yakalama kararı çıkarıldı. Eski komutan Bursa’da dün gözaltına alındı.

Atasoy, yargılandığı Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, beyanlarının ardından Atasoy’un tutuklanmasına karar verdi.

İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgenerale gözaltı

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