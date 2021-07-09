AKP’den yeni torba yasa teklifi: Yetkisiz tütün ticareti cezasına erteleme

AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan torba teklifte yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1 Ocak 2022’ye ertelenmesi öngörüldü.

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ANKA’dan Şeyma Paşayiğit’in haberine göre 25 maddelik torba teklifte 18 farklı kanun ve iki kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörüldü.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), 18 Temmuz 2018’de sona ermişti. Ancak olağanüstü hal döneminde kullanılan yetkilerden bazılarının uygulama süresinin, çıkarılan torba kanundaki düzenlemelerle üç yıl daha uzatılması sağlanmıştı. OHAL sonrası çıkarılan torba kanun ile belirlenen üç yıllık süre tamamlandı. Bu ayın sonunda süresi dolacak olan bu yetkiler için AKP, torba kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifi kabul edilirse OHAL yetkileri üç yıl daha uzatılacak.

Buna göre OHAL’in tamamlanmasının ardından çıkarılan torba yasa ile üç yıl daha uygulanmasına karar verilen gözaltı süresini 12 güne çıkaran düzenlemenin bir üç yıl daha uzatılmasının önü açıldı. Uzatmanın gerekçesi ise ‘terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi’ gerekçesine dayandırıldı.

Teklifle, kamu görevlilerinin ihraç edilmesi veya OHAL Kararlarını İnceleme Komisyonu kararı ile görevine iade edilmesinde, OHAL sonrası üç yıl süreyle uzatılan uygulamanın üç yıl daha uzatılması da önerildi.

Yine OHAL’de ve OHAL sonrası üç yılda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından şirketlere kayyım atanması uygulamasının da üç yıl daha sürdürülmesi öngörüldü.

Yetkisiz tütün ticareti cezası ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye ertelenecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından salgın dolayısıyla ertelenen kooperatif genel kurul toplantıları, 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Çek cezaları ertelenecek

Çek düzenleme borçlularına yeni bir ödeme imkanı verilecek. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılacak. 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve henüz infaz aşamasına geçilmemiş suçlarda borçlunun, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini 30 Nisan 2022’ye kadar, kalan kısmını ise 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren ikişer ayla on beş eyit taksitle ödemesi durumunda, mahkumiyet kararı daha sonra verilmiş veya kesinleşmiş olsa bile taksitlerin geldiği aşama dikkate alınarak infaz durdurulabilecek ve ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasına karar verilebilecek.

Hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilecek

Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemi olan kambiyo mevzuatı uyarınca düzenleme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı; bu alanlarda yapılacak başvuru, verilecek izin ve belgeler için belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bir mali yıl içinde 6 milyon lirayı geçmemek üzere ücret almakla yetkili olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ile fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesisleri ormanlık alanlarda kurulabilecek.