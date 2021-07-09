Çin’den güzel haber: Pandalar artık tehlikede değil

Çin, pandaların nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasından çıktığını açıkladı. Doğada sayıları 1800’e yükseldiği için pandaların kategorisinin değiştirildiği, ‘hassas’ türler kategorisine dahil edildiği belirtildi.

Fotoğraf: CNN International

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), 2016’da, pandaları tehlike altındaki türler kategorisinden çıkarıp ‘hassas’ statüsüne geçirmişti. Ancak Çinli yetkililer, buna sıcak bakmamış, bu adımın pandaları korumaya yönelik çalışmalarda, alınan önlemlerde esnemeye sebebiyet vereceğini savunmuştu.

Ancak şimdi pandaları ulusal hazine olarak kabul eden, başka ülkelere yollayarak ‘panda diplomasisi’ yürüten Çin’in IUCN’inkine benzer kriterler güden kendi listesinde de sevimli hayvanların kategorisi değişti.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Doğa ve Ekoloji Koruma Dairesi’nin başkanı Cui Şuhong, pandaların kategorisinin yükseltilmesinin Çin’deki yaşam koşullarının iyileştirildiğinin, yaşam alanlarının korunduğunun somut göstergesi olduğunu söyledi.

Uzmanlar, uzun zamandır uygulanan koruma ve yetiştirme proje ve programlarının sonuç verdiğini vurgulayarak bu başarıda bambu ormanlarının yeniden oluşturulmasının önemli rolü olduğunun altını çizdi.

Haber, Çin’deki sosyal medya kullancılarını tüm hayvanseverleri olduğu gibi sevindirdi. Biri, “Yılların emeği işe yaradı. Bravo” yazarkan çoğu pandaların sayılarının yükselmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.