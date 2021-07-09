Peker’in adını verdiği Onay: Oradaydım ama ne alıp verdiklerini görmedim

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘silahların taşındığı’ araçta bulunduğunu söylediği Ahmet Onay, bahsedilen kilisenin yakınlarında bulunduğunu ancak araçtan inmediği için ‘ne alınıp verildiğini’ görmediğini ifade etti.

Peker, dünkü Twitter paylaşımında, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında İstanbul’un Esenyurt ilçesinden bir kasa AK-47 silahın bir araca yüklenerek, Fatih ilçesindeki Balat semtine götürüldüğünü öne sürmüştü.

Örgüt lideri, silahların Balat’taki Demir Kilise’ye yakın bir sokakta dönemin AKP İstanbul il gençlik kolları başkanının yardımcısının aracına yüklendiğini iddia etmişti.

Peker, silahların getirildiği araçta İçişleri Bakanlığı personeli ve 15 Temmuz gazisi Ahmet Onay’ın bulunduğunu söylemiş, Onay’a “Sen şerefli bir adamsın, bildiğin doğruları çık anlat” diye seslenmişti.

‘Ne alıp verildiğini görmedim’

Twitter hesabından paylaşım yapan Onay, dönemin AKP Gençlik Kolları il başkanı Taha Ayhan ve yanındaki kişilerle Balat’taki kilisenin yakınlarında bulunduğunu, Sebur Soğanlı ile gittiğini ifade etti.

Onay şunları yazdı: “Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı (arabayı kullanan, beyaz Fluence) ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden dolayı araçtan inmedim. Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim.

Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim. Ancak kimseyi (bilmediğim bir konu üzerinde) zan altında bırakamam. Buradan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Ben asla yalan konuşmam, konuşamam. (Yalanın ortaya çıkmak gibi kötü bir yanı vardır)

Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti’den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır.”