Polis kovalarken McDonald’s şubesine uğrayınca yakalandı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, kamyon çalan bir kişi, polis kendisini takip ederken bir McDonald’s şubesine uğrayınca yakalandı.

Fotoğraf: New York Post

Worcester kentinde yaşayan James Simoncini, inşaaat şirketinin önündeki kamyonun çalındığını, işçilerin araca binip uzaklaşan kadını durduramadığını polise bildirdi. Polis, GPS sayesinde aracın yerini belirledi ve peşine düştü.

Direksiyondaki Johanna Gardell (38), bir sokakta park ettiği sırada polisler kendisine yaklaşınca hızla hareket etti ve kovalamaca başladı. Kırmızı ışıkta geçen ve aşırı hız yapan Gardell, bir polis memuruna ve birkaç araca çarptı ama durmadı. Siren çalmaya başlayan polis aracı güvenlik nedeniyle takibi bıraktı. Gardell’ın gittiği güzergah üzerindeki başka polis ekipleri takibe başladı. Onlar da yakalayamadı ama takibi de bırakmadı.

Gardell’ı durduran tek şey fast-food aşkı ve açlığı oldu! Bir süre sonra arabaya servis yapan bir McDonald’s şubesinde durdu. Polis, onu tavuk McNugget ısmarlarken buldu. Polisleri görünce koşarak kaçmaya çalışsa da yakalandı.

Yaralanan polisin hayati tehlikesi olmadığı, hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, Simoncini, Gardell’ın polise kamyonun kendisine ait olduğunu iddia ettiğini ve mahkemede de kendisini böyle savunacağını söylediğini anlattı.