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Yaramazlara biraz batar!

Reina saldırısı: İstinaf, sanıklara verilen cezaları uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi (istinaf) ‘Reina saldırısı’na ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Fotoğraf: DHA

2017 yılbaşı gecesi İstanbul’un Ortaköy semtindeki Reina adlı gece kulübüne IŞİD militanı Abdulkadir Maşaripov’un düzenlediği saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı. Maşaripov 7 Eylül 2020’de 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


AA’nın aktardığına göre 59 sanıklı dava dosyasına yönelik yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

Maşaripov’un da aralarında bulunduğu 17’si tutuklu toplam 48 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine karşı sanıklar ve avukatları ile katılanların avukatlarının istinaf başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Dairenin kararında, yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarında ilişkin kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle mahkumiyet kararlarının onandığı bilgisi verildi.

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