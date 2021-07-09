Araştırma sonucu: Uykunuzun kıymetini bilin

ABD’deki Güney Florida Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre sadece üç gün üst üste yeterli uyumamak hem beden hem de ruh sağlığında ciddi olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Fotoğraf: Fotoğraf: Unsplash

Üniversite bünyesindeki School of Aging Studies tarafından yapılan araştırmada orta yaşlı, eğitimli ve sağlıklı 1958 kişinin sekiz gün süreyle ne kadar süreyle uyuduklarını içeren veriler incelendi. Uzmanlar, üst üste sekiz gün günde altı saatten az uyumanın etkilerini araştırdı.

Verileri incelenenlerin yüzde 42’si en az bir gece rutin uyuma sürelerinden 1,5 saat daha az uyumuştu. Bir gece az uyumanın bile psikoloji ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu, bunların bir geceden sonra arttığı gözlemlendi. Gecelerin sayısı art arda üçe çıktığında ise ‘zirveye ulaştığı’ saptandı. Uzmanlara göre üç günden sonra bünye belirli ölçüde ‘daha az uyumaya’ alışıyor. Araştımaya katılanlara göre ise fiziksel etkiler altıncı günde en kötü seviyeye ulaşıyor.

Uykusuzluğun psikolojik etkileri arasında asabi, gergin ve öfkeli olma, yalnızlık hissi, üzgün olmak yer alırken fiziksel etkileri ise ağrı, sancı ve sindirim sistemiyle ilgili sorunlardan solumum sıkıntısına kadar varabiliyor.

Araştırma ekibinin başındaki Soomi Lee şunları söyledi: “Çoğumuz daha üretken, az uyuduğumuz hafta içi günlerinin uykusuzluğunu hafta sonu telafi edebileceğimizi sanıyoruz. Ancak araştımanın sonuçları sadece bir gece bile yetişkinler için önerilen altı saatlik uykudan az süre uyumanın günlük yaşamdaki fonksiyonlarınızı önemli ölçüde etkileyebileceğine işaret ediyor. Altı saatten az uyumak alışkanlık haline geldiğnde uykusuzluğun etkilerinden tamamen kurtulmak iyice zorlaşıyor.”

Altı saatten fazla uyumanın günlük performans açısından önemine değinen Lee ve ekibinin çalışmasının sonuçları ‘Annals of Behavioral Medicine’ adlı tıp dergisinde yayımlandı.