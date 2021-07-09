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Yaramazlara biraz batar!

Dipsiz Göl dibe vurdu!

Gümüşhane’de define kazısı yapılması nedeniyle yok edilen Dipsiz Göl’ün berraklığından eser kalmadı.

Fotoğraf: DHA

Dumanlı köyündeki Taşköprü Yaylası’nda bulunan 12 bin yıllık gölde define söylentisi üzerine, 2019’da kazı için başvuran iki kişiye Gümüşhane Müze Müdürlüğü tarafından izin verilmişti.


Kazı çalışması kapsamında gölün suyu boşaltılmış, define de bulunamamıştı. Göl alanı taş ve toprak yığını haline dönmüştü. İki müdür ve bir memur açığa alınmıştı. Gölün eski haline döndürülmesi için geçen yıl çalışma başlatılmış, göl suyla doldurulmuştu.

Yanındaki dereden boru hattıyla su verilen Dipsiz Göl, bir ayda su tuttu ancak berraklığını kaybetti. Gölün çamurlu görüntüsü dikkat çekti.

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, doğal bir yapıyı yapay olarak eski haline getirmenin mümkün olmadığını, kazıyla ekolojik yapının bozulduğunu belirterek “Dipsiz Göl artık ölmüştür” dedi.

Profesör, bundan ders çıkarılarak daha büyük göllerin korunması gerektiğine dikkat çekti.

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