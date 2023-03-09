Akşam Postası / 9 Mart 2023

Kılıçdaroğlu: Elbette HDP’yi ziyaret edeceğim

Halk TV yazarı Fikret Bila’nın sorularını yanıtlayan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim” dedi.

HDP’nin Hazine hesabındaki bloke kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), oy çokluğuyla HDP’nin hazine hesabındaki blokeyi kaldırdı.

Demirtaş, yüzde 80+1 hedefi için çalışıyor

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Bundan sonra hedef, Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm Türkiye’nin ortak adayı olmasını sağlamaktır” dedi.

Demirtaş’ın mektubuna İYİ Parti’den yanıt: Çizgilerimiz var

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e mektubu hakkında konuşan İYİ Parti’nin genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, “Kesin çizgilerimiz var” dedi.

İmamoğlu’ndan seçimlere ilişkin ilk yorum

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak” dedi.

Millet ittifakı her seçim bölgesi için liste alternatifleri geliştiriyor

Millet ittifakı, genel seçimlere her bölgede farklı bir modelle girmeyi değerlendiriyor. Alternatif milletvekili adayı listeleri belirlenen modele göre oluşturulacak.

25 yıldır hesabı verilemeyen ‘deprem vergisi’: Nerede bu 88 milyar?

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, deprem için toplanan milyarların, ‘beceriksizliğini gidermek için Hazine’nin diğer giderleri için kullanıldığına’ dikkat çekerek iktidarın suç işlediğini vurguladı.

Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldı

Yılmaz Özdil, yazarı olduğu Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu.

Altaylı, Sancar programı için ‘operasyon’ diyen Akşam yazarına yüklendi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, altılı masanın adayının açıklandığı gün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı televizyon programına konuk etmesini ‘operasyon’ diye nitelendiren Akşam gazetesi yazarına yüklendi, “Beni bunlarla rahatsız etmeyin” dedi.

Bahçeli tebrik etmişti: AKP ‘beyaz toros’tan rahatsızmış

AKP’lilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tebrik ettiği Bursaspor tribünlerinde açılan ‘beyaz toros’ pankartlarından rahatsız olduğu belirtildi.

Karar anca alındı: KYK yurtları ücretlerinde iade

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere 20 Şubat’a kadar olan dönem için yurt ücreti iade edilecek.