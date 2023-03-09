Sedat Peker’den peş peşe Yılmaz Özdil rt’leri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sosyal medya kısıtlaması getirilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran yazar Yılmaz Özdil hakkındaki destek tweet’lerini retweet’ledi.

Yılmaz Özdil ve Sedat Peker.

2014’ten beri Sözcü’de yazan Özdil bugün “Kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım” diyerek gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdil’in paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Elbet bu da geçer yahu… Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz bey.”

Peker de Akşener’in bu sözlerine dair bir paylaşımı retweet’ledi.

Daha sonraysa İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi, Sözcü’den ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil’i gazeteye çağırdı.

Organize suç örgütü lideri bu çağrıyı da retweet’ledi.

Peker daha sonra Özdil’in ayrılma tweet’ini paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere hükümet hakkında ülke çapında infial yaratan iddialar ortaya atmıştı.

İktidar, BAE yönetimiyle ilişkileri düzeltince Peker’e önce ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti. Peker, 1 Ağustos’ta “Seçime iki ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim” demişti.

Bunun ardından Peker üzerindeki baskının daha da arttığı belirtilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Kasım 2022’de BAE’ye gidip ‘güvenlik mekanizması’ kurmuştu.

Peker’in, yakın çevresine Soylu’nun bu ziyaretini “Benim iade edilmem için özel olarak geldi” diye yorumladığı bildirilmişti.

Bildiklerini seçimlerden önce belgeleriyle açıklama sözü veren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bunun için önce kendisine uygulanan ‘dijital tecrit‘in kaldırılması gerektiğini söylüyor.