Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldı

Yılmaz Özdil, yazarı olduğu Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu.
2014’ten beri Sözcü’de yazan Özdil, Twitter’dan şunları dedi: “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın.”
Özdil, 1 Mart’ta yayına başlayan Sözcü TV’nin genel yayın yönetmenliğinden 7 Mart’ta istifa etmişti.