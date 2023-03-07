Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki görevini bıraktı

1 Mart’ta yayına başlayan Sözcü TV’nin genel yayın yönetmeni Yılmaz Özdil, görevini bıraktığı açıkladı.
Uzun süredir yayın hazırlıkları yapılan Sözcü TV, 1 Mart’ta resmen yayın hayatına başlamıştı.
Henüz bir hafta geçmemişken genel yayın yönetmeni Özdil, görevini bıraktığını açıkladı: “Bundan sonrası, genel yayın yönetmenimiz Korcan Karar’ın liderliğinde seçkin haberci arkadaşlarımın.”
Özdil, bugünkü yazısında şunları söyledi: “Altı yıldır kağıt üzerinde hayal edilen, yapılamaz zannedilen Sözcü televizyonunu sadece 39 günde hayata geçirmeyi başardık. Değerli patronumuz Burak Akbay’a söz verdiğim şekilde ‘kurucu’ görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım.
Bundan sonrası, genel yayın yönetmenimiz Korcan Karar’ın liderliğinde seçkin haberci arkadaşlarımın.”