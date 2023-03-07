Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki görevini bıraktı

Millet İttifakı’nda aylardır süren gerilim, Akşener’in çıkışıyla sonunda patladı. Ancak, toplumun baskısı ve liderlerin fedakarlıklarıyla ittifak kısa sürede yeniden toplandı. Hem de daha güçlü şekilde. Biriken negatif enerjisini boşaltarak, hatalarından dönmeyi başararak.