Peker’den ‘Dijital tecrit kaldırılmazsa belge paylaşımı imkansız’ mesajı

Bildiklerini seçimlerden önce belgeleriyle açıklama sözü veren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bunun için önce kendisine uygulanan ‘dijital tecrit‘in kaldırılması gerektiğine dair paylaşımları retweet etti.

Sedat Peker. (Youtube)

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere hükümet hakkında ülke çapında infial yaratan iddialar ortaya atmıştı.

İktidar, BAE yönetimiyle ilişkileri düzeltince Peker’e önce ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti. Peker, 1 Ağustos’ta “Seçime iki ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim” demişti.

Bunun ardından Peker üzerindeki baskının daha da arttığı belirtilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Kasım 2022’de BAE’ye gidip ‘güvenlik mekanizması’ kurmuştu.

Peker’in, yakın çevresine Soylu’nun bu ziyaretini “Benim iade edilmem için özel olarak geldi” diye yorumladığı bildirilmişti.

Kaynaklar, Peker’in tweet beğenip retweet etmesinin dahi yasaklandığını, aksi takdirde Türkiye’ye teslim edilebileceğini belirtmişti.

Cemal Enginyurt’u retweet’ledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesi üzerine Peker, paylaşımlar için ‘tecridin’ kaldırılması gerektiğine ilişkin paylaşımları retweet edip kısa sürede geri çekmeye başladı.

Peker, bu şekilde son olarak 19 Ocak’ta Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un paylaşımını retweet etti. Enginyurt’un söz konusu paylaşımı şöyle:

“Seçime iki ay kala Sedat Peker belge ve bilgi paylaşacak diye bekleyenler. Öncelikle muhalefet partileri, dijital tecrit kalkmadan paylaşım imkansız gibi. Öyleyse bir kez daha çağrı yapıyorum. BAE hükümetine ulaşalım, uyaralım ve ikna edelim. DİJİTAL TECRİT KALDIRILSIN.”

Seçime 2ay kala @sedat_peker belge ve bilgi paylaşacak diye bekleyenler.

Öncelikle muhalefet partileri, dijital tecrit kalkmadan paylaşım imkansız gibi.

Öyleyse bir kez daha çağrı yapıyorum.

BAE hükümetine ulaşalım, uyaralım ve ikna edelim.

DİJİTAL TECRİT KALDIRILSIN. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 19, 2023

Bu arada Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker’in martta elindeki belgeleri paylaşmaya başlayacağına ilişkin bir tweet’i alıntılayarak, şunları dedi: “Dijital tecrit denen fiili ev hapsinde iken ‘koşulları değişmeden’ herhangi bir paylaşım yapmasının olanaklı olmadığını defalarca anlatmaya çalıştım. Ama sanırım başarılı olamadım.”