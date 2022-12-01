Sedat Peker, iade edilmeye hazırlanmış: Video çekip güvendiklerine vermiş

İddiaya göre organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Türkiye’ye iade edilme ihtimaline karşı hazırlandı.’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaretinin ardından çıkan bu iddiaya göre, Peker, seçimden önce yayınlanmak üzere belgelerle video çekti ve bunları güvendiği insanlara teslim etti.

Sedat Peker, video çekip güvendiği insanlara vermiş. (AA)

Soylu’nun geçen günlerde BAE’yi ziyaret etmesi sonrası, bu ülkede bulunan Sedat Peker ile ilgili iddialar gündeme oturdu.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Peker, yakın çevresine Soylu’nun bu ziyaretini “Benim iade edilmem için özel olarak geldi” diye yorumladı.

‘Peker iadeye hazırlandı’

Bu ziyaretin ardından Peker’in kendisini ‘Türkiye’ye iade edilmeye’ hazırladığı da öne sürüldü.

Peker, 1 Ağustos’ta “Seçime iki ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim. Sana bu görevi verenleri tüm dünyaya rezil edeceğim” demişti.

Bu kapsamda Peker’in seçimler öncesinde yayımlanmasını istediği bazı belgelerle çektiği videoları da güvenilir kişilere teslim ettiği öğrenildi.

Habere göre şu an ailesiyle birlikte kalan Peker’in yanında iki koruması bulunuyor. Dışarı çıktığı zamansa Peker’i BAE’ye mensup 100’ün üzerinde görevli koruyor.

Buna göre Peker, Soylu’nun heyetinde bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’nun geçmişte kendisi hakkındaki soruşturmaların başındaki isim olmasına da işaret etti.

Holoğlu, bizzat Soylu tarafından 26 Ekim 2016’da Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlığına atanmıştı. Bu başkanlık, Peker’in de içinde bulunduğu organize suç örgütlerini yakından takip ediyor. Holoğlu, 2019’daysa Emniyet genel müdür yardımcısı yapıldı.