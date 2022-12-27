İYİ Partili Çömez, Peker’le görüşmesini anlattı: Belgeleri iki ayrı ülkeye gönderdi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le görüştüğünü ve Peker’in kendisine “Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek” dediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde başta Soylu olmak üzere hükümet hakkında ülke çapında infial yaratan iddialar ortaya atmıştı.

İktidar, BAE yönetimiyle ilişkileri düzeltince Peker’e ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti. Peker, 1 Ağustos’ta “Seçime iki ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim” demişti.

Bunun ardından Peker üzerindeki baskının daha da arttığı belirtilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki aylarda BAE’ye gitti.

Peker’in, yakın çevresine Soylu’nun bu ziyaretini “Benim iade edilmem için özel olarak geldi” diye yorumladığı bildirilmişti.

Peker’in Türkiye’ye iade edilebileceği de iddia edilirken Peker’le görüştüğünü açıklayan İYİ Partili Çömez, Halk TV’de Şule Aydın’ın moderatörlüğündeki Kayda Geçsin programında görüşmenin içeriğini anlattı. Çömez’in anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

* Aslında Türkiye’deki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği’nden randevu talep ettim. Ancak yarı zamanlı hem Türkiye hem İngiltere’de yaşıyorum. Oradaki randevu dönemine kalamadım. İngiltere’ye geldim ve süreci buradan devam ettirdim. Yanıma aldığım kriminal avukatları ve göçmenlik hukukunda uzman arkadaşlarımla götürüp bir mektup bıraktım BAE Büyükelçiliği’ne.

* Niye böyle bir hamle yaptım? Kendisi şu ana kadar onlarca dosya açıkladı. Tüm bu dosyalar aslında hiçbir şekilde yalanlanmadı. Muhatapları tarafından mahkemeye götürülerek yalanlanmadı. En az bunun kadar önemli olan bu davada bunlarla ilgili yapılan açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatılmadı. Birkaç dava var ama arkası gelmedi.

* En son yaptığı açıklamada Saray’ın koridorlarına kadar uzanan ifşaatın üzerine gittim. Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban’la ilgili yapmış olduğu açıklamalara yönelik ben bireysel olarak birtakım çalışmalar yaptım. İnanılmaz şeylere ulaştım.

* Sizin programlarınızda yaptığım her açıklamadan sonra yapı içerisinden hem Zehra Taşkesenlioğlu’nun dibinden hem Ünsal Ban’ın dibinden hem de Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun dibinden bir sürü insan inanılmaz bilgi ve belge aktardı bana. Her gelen bilgi ve belge yeni birtakım şeyleri ifşa etmek için önümüzü açtı. Korkunç bir şeye ulaştık biz. Adam Türk Hava Kurumu rektörüyken aynı zamanda Muğla’da inanılmaz milyonlarca liralık araziler almış. İngiltere’de şirketler almış. Burada gelmiş inşaat işlerine girmiş. Malta’nın en lüks şehirlerinde şirketler kurmuş. Burada yatlar almış, artan paralarıyla da Malta kumarhanelerinde sefa sürmüş. Yatını Yunanistan adalarına bağlamış. Oradan ne götürdü ne getirdi onu da bilmiyoruz. Onlarla ilgili de mutlaka araştırmalar yapılmalı. Ankara’nın en lüks semtlerinde inanılmaz paralar eden inanılmaz değeri olan oteller satın almış. Bolu Mengen’de inanılmaz araziler satın almış. Şoförünün üstüne yapmış, Zehra Taşkesenlioğlu’nun danışmanı olan kişinin üstüne yapmış. İçinde inanılmaz servet olan restoranları, otelleri, alışveriş merkezleri olan dev bir servet yapmış adam.

* Hakkında Türkiye’de davalar var mı, bu davalarla ilgili süreç nasıl işliyor diye sordum. Şunu söyledi: “Benim şu anda davalarımla ilgili gündemi ben buradan da yönetebilirim. Bana herhangi bir soru gelirse, değerlendirme yapmam gerekirse bunu hukuka uygun bir şekilde mevcut Türk yasalarına uygun bir şekilde yapmaya hazırım.”

* Buradan şunu anladım ben: Gerekirse oradaki büyükelçiliğimiz marifetiyle ya da SEGBİS sistemi marifetiyle Sedat Peker ifade vermeye hazır. “Hükümet benden bilgi istesin, belge istesin, ben bunların hepsini resmi yollardan kendisine ulaştırmaya hazırım. Gerekirse gelsin Türk yetkililer, benden ifade alsınlar veyahut da resmi kanaldan SEGBİS sistemiyle ben ifade vermeye, bütün bu ifşaatları yapmaya hazırım” dedi.

* Yapmayı planladığı ifşaatla ilgili, Türkiye’deki bugüne kadar açıkladığı ifşa ettiği bilgilerin dışında sahip olduğu bilgileri ve belgeleri paylaşmak için hukuki yollardan, resmi yollardan bunları paylaşmak için hazır olduğunu vurguladı. Ben bunun hukuki zeminini bilememem ama böyle bir niyetinin olduğunu vurguladı.

* Şunu vurguladı: “Beni yargılayın” diyor “Ama adaletli bir şekilde yargılayın, devlet benimle ilgili bir yargılama yapacaksa kişisel olarak hakkaniyetli bir yargılama yapsın. Ben yargı önünde aklanmaya hazırım” diyor. Fakat asıl söylemek istediği şey, sahip olduğu bilgi ve belgelerin Türkiye’de bir arınma sürecine katkı sağlayacağı, Türkiye’deki birçok yanlışlığın ifşasına katkı sağlayacağını vurguluyor. İzin verin ben bunları konuşayım anlatayım diyor.

* Bunun için birkaç yol var: Birincisi dijital tecridin kaldırılması. Bu tecridin kaldırılmasıyla beraber bu ifşaatların Türkiye’de ve dünyada duyulması. Buna dair BAE’de katı bir karar var. Konuşamazsın diyorlar. “Herhangi bir şekilde konuşursa, herhangi bir ifşaatta, deklarasyonda bulunursan, hatta bir tweet açıklaması yapar, bir tweeti beğenirsen bile bu bizim aramızdaki sözleşmeye ya da anlaşmaya aykırı bir davranış olur. Bunu ihlal etmiş olursun” diyorlar ve Türkiye’ye iade sürecinin başlama ihtimali var. O bakımdan şu anda Sedat Peker’in dijital dünyada herhangi bir bilgi ve belge paylaşması mümkün görünmüyor. Eğer benden resmi yollardan bilgi ve belge almak isteyen devlet mekanizması çalışırsa hukuk çerçevesinde ben bunu yapmaya hazırım dedi ki bu çok önemli bir şey.

“Bu şartlar altında bu belgeleri açıklamam mümkün değil” dedi. “Devlet kademelerinin yapacağı icraatlarla bunları ifşa edebileceğini” söyledi. “Bütün bilgi ve belgeleri kayıt altına aldım. İki farklı ülkeye gönderdim. Öldürülmem halinde, hayatıma kast edilmesi halinde bunları bütün Türkiye öğrenecek” dedi. “Böyle bir süreç çalışırsa emniyete almak için bilinmeyen iki ayrı ülkeye gönderdim ve ondan sonra bütün bu ifşaatlar yapılacak” dedi.