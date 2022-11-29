‘Darbenin faili BAE’ diyen Soylu, Abu Dabi’ye gitti, güvenlik mekanizması kurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan’la görüşmesinde ortak stratejik güvenlik diyaloğu (OSGD) mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: AA

Soylu 19 Mayıs 2021’de katıldığı TRT yayınında, “BAE, ABD’yle birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir” demişti.

AA’nın haberine göre temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi’de bulunan Bakan Soylu’nun, BAE’li mevkidaşı Al Nahyan’la görüşmesinde, iki ülkenin güvenlik alanında yapabileceği ortak çalışmalar değerlendirildi.

Bu çerçevede, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, gelişen işbirliğinin sonucu olarak OSGD oluşturulması kararı alındı.

Soylu, OSGD mekanizmasıyla iki ülkenin güvenlik konusundaki işbirliğinin artırılacağını ifade ederek, şunları dedi: “Bu mutabakatla hem Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki vatandaşlarımızın hem de onların Türkiye’deki vatandaşlarının hem güvenliklerini temin eden hem de suç ve suç unsurlarını takip etmeye çalışan bir anlayış ortak bir şekilde değerlendirilecek. Aynı zamanda yetkinliklerimizin de birbirimizle paylaşılması sağlanacak.”

Bu mekanizmanın ‘sınır aşan suçlarla mücadeleyi de güçlendireceğini’ dile getiren Soylu, şöyle devam etti: “Kaçakçılık, organize suçlar gibi birçok alanda hem bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri hem de iki ülkenin alacağı tedbirlerde birbirine gösterebilecekleri örnekleri paylaşabileceğimiz bir anlayış geliştirmeye çalıştık. Zaten şu anda yürüyen bir güvenlik işbirliği anlaşması sürecimiz var. İnşallah onu da en yakın zamanda bir vesileyle tamamlamış, bitirmiş olacağız.”

Peker ayrıntısı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde başta Soylu olmak üzere hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı. Bir süre sonra da ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

Çeşitli gazetecilerce ‘Türkiye’yle ilişkilerini düzeltmeye çalışanın BAE’nin baskısı sonucu’ Peker’in tweet dahi atamadığı iddia edilmişti.

Peker, seçime kısa süre kala paylaşımlarında kaldığı yerden devam etme sözü vermişti.