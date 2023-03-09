Cerrahpaşa 600 günde yenilenecek

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 220 bin metrekarelik alanı 600 günde yenilenecek. İhale birçok şehir hastanesinin yanısıra ‘külliye’yi de yapan Rönesans Holding’in.

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Cerrahpaşa yeniden inşa edilince Sağlık Bakanlığı hastanelerinden ayrılacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın fakültede düzenlenen basın toplantısında poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak Cerrahpaşa’da devam edileceğini söyledi.

Yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri İstanbul Araştırma ve Eğitim ile Taksim hastanelerinde sürdürülecek.

Eğitim faaliyetlerinin tüm birimlerinde eşzamanlı olarak gerçekleştirileceğini belirten Aydın, “En kısa zamanda devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, bu hastanelerin bugüne kadarki hizmet kapasitelerinin İstanbul ili için önemli bir yükü kaldırdığı bilinciyle eğitim ve sağlık hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecektir” dedi.

Aydın yeni Cerrahpaşa ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü projeleri tamamlandığında, geçici süreyle hizmet imkânı verilen Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelerden ayrılacaklarını söyledi: “Kendi yerleşkelerimizde yeni binalarımızda eğitim ve sağlık hizmetlerimiz sürdürülecek.”

Dekan Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabı üzerinden hastanenin kendi yerleşkesinde yenilenmesi için önemli bir adım atılarak ihalesinin yapıldığını söyledi: “Bugün yorgun ama huzurluyum. Şartnameye göre 220 bin metrekarelik alanımız (600 günde teslim edilecek.”

İhale, şehir hastaneleri ve külliyeyi inşa eden firmaya

TOKİ’nin açtığı 6 Mart’taki ihaleyi en düşük teklif veren Rönesans Holding kazandı. BirGün’den İsmail Arı’nın haberinde ihale bedeli 2 milyar 60 milyon lira olarak verilmişti.

Rönesans Başakşehir Çam ve Sakura, Adana, Bursa, Elazığ Fethi Tekin, Yozgat şehir hastanelerini inşa etmişti. Altı ayrı şehirde fizik tedavi, rehabilitasyon, psikiyatri ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi inşaat projeleri de onda.

Aynı şirket Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yapmıştı.

Ne olmuştu?

Hastane ve tıp fakültesinin yerinde, yeniden inşası 13 yıldır yılan hikayesi.

6 Şubat depremlerinden sonra tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler hastanenin farklı binalarındaki harabiyeti gösteren videolar çekmiş ve ‘Cerrahpaşa mezar olmasın’ diyerek seslerini duyurup hastaneye dikkat çekmeyi başardı.

Bunun üzerine dekanlık, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörlüğünden betonarme binaların deprem riski yönünde incelenmesini talep etti. İnşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan komisyonun incelemelerinde, yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan monoblok dahil bazı betonarme binalarının güvenli olmadığı anlaşıldı.

Ancak ani bir kararla, 28 Şubat’tan itibaren birkaç birim hariç tüm faaliyetler durduruldu.

Bir hafta sonra ise karardan geri adım atıldı ve 7 Mart Salı’dan itibaren tüm branşlarda ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürülmeye başladı. Ancak ameliyatlar ve yataklı tedavi hizmetlerine başlanamadı.

Rektör Aydın uygulama hastanesi olarak Atatürk Havalimanı’nda pandemi sırasında inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne talipti. Ancak geçen cumartesi günü hastaneyi ziyaret eden bakan Koca dün Taksim ve İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) hastanelerinin Cerrahpaşa Tıp, Beylikdüzü ve Eyüp Devlet hastanelerinin ise İstanbul Tıp Fakültesi’nin (Çapa) kullanımına açılacağını söyledi.

Koca yine depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nün de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vereceğini belirtti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezar olmasın: ‘6’lık deprem bile indirir’