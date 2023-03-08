Dört hastane, Cerrahpaşa Tıp’ın kullanımına açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim ve Samatya’daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin yanısıra Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastanelerinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kullanımına açılacağını bildirdi.

Cerrahpaşa. (Fotoğraf: AA)

6 Şubat depremlerinden sonra tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler hastanenin farklı binalarındaki harabiyeti gösteren videolar çekmiş ve ‘Cerrahpaşa mezar olmasın’ diyerek seslerini duyurmaya çalışmıştı.

Bunun üzerine dekanlık, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörlüğünden betonarme binaların deprem riski yönünde incelenmesini talep etmişti.

İnşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan komisyonun incelemelerinde, yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan monoblok dahil bazı betonarme binalarının güvenli olmadığı anlaşılmıştı.

Üniversite yönetim kurulu da oybirliğiyle ani bir karar alarak tıp fakültesi ve uygulama hastanesinin faaliyetlerini hiçbir hazırlık olmadan durdurmuştu. Süreçten sadece prefabrik yapılara geçen acil ile çocuk hastalıkları klinikleri etkilenmedi.

Hemen ertesi günü uygulanan karar, öğretim üyeleri, asistan hekimleri, tıp fakültesi öğrencilerini ve hastaneden hizmet alan binlerce hastayı şaşkınlık içinde bırakmıştı.

Karardan bir hafta sonra geri adım atılmıştı. Dekanlık, 7 Mart Salı’dan itibaren tüm branşlarda ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini duyurmuştu.

Bugün Hatay’ın Samandağ ilçesindeki sahra hastanesinde konuşan Koca, “Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nin kullanımına açılacaktır” dedi.

Koca, ayrıca Taksim ile Samatya’daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kullanımına açılacağını da bildirdi.