Fahrettin Koca Cerrahpaşa ve Çapa’yı gezdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binalarının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ani bir kararla birkaç birim hariç faaliyetlerini durduran Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti. Koca yine depreme dayanıksız binalarıyla gündeme gelen İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (Çapa) de incelemelerde bulundu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yönetim Kurulu 27 Şubat’ta taşınacak bir hastane bulmadan, planlama yapmadan günde 6 bin hastaya poliklinik hizmeti veren, 32 ameliyathanesi, 800 yatağı, 117 birimi bulunan kurumun çoğu faaliyetini durdurmuştu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın pandemi sırasında Atatürk Havalimanı’nda kurulan Sağlık Bakanlığının Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne taşınmaya talip olmuştu.

Bugünkü ziyaretinde Aydın ve tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Sait Gönen’den bilgi alan Koca, hastane vermekten ziyade, hastanenin kendi yerinde adım adım yapılanmasını önerdi.

Bakan Koca hastanenin prefabrik ve yenilenen bölümlerini gördü. Ancak depreme dayanıksız bulunan monoblok ve diğer binalara geçmedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık” diye duyurdu.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde incelemelerde bulunan Koca’ya İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak bilgi verdi. Bakan buradaki temaslarıyla ilgili yine sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgilendirmeyi yaptı: “İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemeler yaptık. Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık.”