Cerrahpaşa Tıp karar değiştirdi: Ayaktan hasta bakmaya devam edecek

MESUDE ERŞAN

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 28 Şubat’tan itibaren birkaç birimi hariç tüm faaliyetlerini durduran Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde geri adım atıldı. Dekanlık, 7 Mart Salı’dan itibaren tüm branşlarda ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

6 Şubat depremlerinden sonra tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler hastanenin farklı binalarındaki harabiyeti gösteren videolar çekmiş ve ‘Cerrahpaşa mezar olmasın’ diyerek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Bunun üzerine dekanlık, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörlüğünden betonarme binaların deprem riski yönünde incelenmesini talep etmişti. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan komisyonun incelemelerinde, yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan monoblok dahil bazı betonarme binalarının güvenli olmadığı anlaşılmıştı.

Bir hafta kapalı kaldı

Üniversite yönetim kurulu da oybirliğiyle ani bir karar alarak tıp fakültesi ve uygulama hastanesinin faaliyetlerini hiçbir hazırlık olmadan durdurmuştu. Süreçten sadece prefabrik yapılara geçen acil ile çocuk hastalıkları klinikleri etkilenmedi. Hemen ertesi günü uygulanan karar, öğretim üyeleri, asistan hekimleri, tıp fakültesi öğrencilerini ve hastaneden hizmet alan binlerce hastayı şaşkınlık içinde bırakmıştı.

Böylece dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durmuştu. Mevcut hastalar başka hastanelere sevk edilmiş, uygun olanlar taburcu edilmişti.

Koca’nın ziyareti etkili oldu

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın uygulama hastanesi olarak Atatürk Havalimanı’nda pandemi sırasında inşa edilen Sağlık Bakanlığının Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne talipti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Mart Cumartesi günü Cerrahpaşa Yerleşkesi’ne yaptığı ziyarette kendi yerinde adım adım yapılanmayı önerdi.

Bunun üzerine dekanlık bugün fakülte mensupları ve kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Koca’nın ziyareti sırasında, ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ve kemik iliği nakil ünitesi gibi nitelikli servislerin hizmet vermeye devam edeceği hastanenin belirlenmesi konusunda gerekli görüşmeler yapıldığı belirtildi: “Bakanlığımızın bu konudaki tasarrufunun belli olmasının ardından ivedi şekilde yatan hasta birimleri başta olmak üzere tüm nitelikli hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Geçici hastanemize ve sonrasında Cerrahpaşa Yerleşkemizdeki kalıcı binalarımıza kavuşmayı umutla beklediğimiz bu süreçte, öğrencilerimize eğitim vermeye, polikliniklerimizde hastalarımıça sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz.”

Dekanlık açıklamasında Cerrahpaşalı akademisyen, hekim, öğrenci, hemşire ve personeli kurumuna inancını koruma, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet etti: “Geçici olarak taşınma ve kalıcı olarak yenilenme sürecimizin takipçisi olmak bizim, devlet büyüklerimizin, evlatları bu kurumda eğitim alan ailelerin, Cerrahpaşa’dan yolu geçmiş her hekimin ve Cerrahpaşa’da şifa bulmuş her hastanın önemli yükümlülüğüdür.”

Yinelenmedi, koca bir otoparka döndü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 13 yıl önce başlayan yerinde yenilenme projesi yılan hikayesine döndü. Fakültenin yerinde yenilenmesi için Ocak 2011’de Resmi Gazete’de yatırım bütçesi yayımlandı. Aralık 2011’de hastanenin inşaatı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’yla (TOKİ) sözleşme imzalandı. İstanbul Üniversitesi, Avcılar’daki bazı alan ve arsalarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve hastanesinin yeniden, yerinde yapılandırılması karşılığında TOKİ’ye verdi. İstanbul Üniversitesi 2018’de bölününce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya geçti. Ancak TOKİ’yle anlaşma devam etti. Aralık 2019’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeniden Yapılandırma Projesi cumhurbaşkanlığı oluruyla yatırım programı kapsamına alındı.

Hastanenin sahil tarafına doğru geçici prefabrik binalar yapıldıkça, üst Cerrahpaşa’daki klinikler, hizmet binaları geçici yerlerine taşındı. Bazıları cerrahi ve dahiliye monoblok binalarına sıkıştırıldı.

Son tahlilde, yıkılan binaların yerlerine inşaatlar başlamadı. Hastane şu anda koca bir otoparka döndü.