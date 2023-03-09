AYM HDP’nin sözlü savunmasını deprem nedeniyle ertelemiş

Kapatma davasında HDP’nin sözlü savunmasını 11 Nisan’a erteleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), buna depremi gerekçe gösterdi.

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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

Son olarak AYM, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınmıştı.

HDP’nin kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılması ve tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması talebi de reddedilmişti.

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart’ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı.

Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelendi.

AYM sözlü savunmanın ertelenmesine ilişkin kararının gerekçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret etti.

Hazine yardımına getirilen blokenin kaldırılması da ‘gerekli koşulların bulunmaması’na dayandırıldı.

Karar, Kadir Özkaya, Muammer Topal, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ile Muhterem İnce’nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alındı.