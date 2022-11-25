Kapatma davası: HDP ek savunmasını verdi

HDP, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını tamamladı. Partinin hukuk komisyonunun savunmayı AYM’ye teslim etti.

HDP savunmasını bugün yüksek mahkemeye teslim etti. (HDP)

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel’in yargılama dosyaları da yer alıyordu.

HDP Hukuk Komisyonu ek delillere ilişkin savunmasını tamamlanmıştı. HDP savunmasını bugün yüksek mahkemeye teslim etti.