HDP’nin Hazine hesabındaki bloke kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), oy çokluğuyla HDP’nin hazine hesabındaki blokeyi kaldırdı.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.
AYM, Şahin’in talebiyle HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınmıştı. HDP karara itiraz etmişti.
AYM bugün HDP’nin itirazını görüşerek oy çokluğuyla blokeyi kaldırma kararı aldı.
Süreç
Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart’ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelendi.
Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.