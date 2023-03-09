HDP’nin AYM’deki sözlü savunması ertelendi

Anayasa Mahkemesi, kapatma davasında HDP’nin sözlü savunmasını 14 Mart’tan 11 Nisan’a erteledi.

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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

Son olarak AYM, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınmıştı.

HDP’nin kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılması ve tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması talebi de reddedilmişti.

Süreç

Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart’ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelendi.

Ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.