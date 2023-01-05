HDP, Hazine blokesine ‘Gasp Var’ etiketiyle tepki gösterdi: ‘Daha büyük geliyoruz’

Kendi hukuk normlarını, Anayasasını tanımayan bir iktidar ile karşı karşı karşıyayız. HDP'nin hazine desteklerine koyulan bloke bir darbedir. Ancak bilmedikleri ya da anlamadıkları şey demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin hazinenin kasasından daha güçlü olduğudur. #GaspVar https://t.co/WUM8ObWsdk