HDP, Hazine blokesine ‘Gasp Var’ etiketiyle tepki gösterdi: ‘Daha büyük geliyoruz’

HDP eş genel başkanları ve vekiller, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), partinin Hazine yardım hesabına bloke koymasına Twitter’da ‘#GaspVar’ etiketiyle tepki gösterdi.
AYM, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin Hazine yardımının kesilmesi talebini bugün görüştü.
Şahin, HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Yargıtay başsavcısı HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde bu partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konmasını talep etmişti.
AYM bugün, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alındı.
İlgili mevzuata göre Hazine yardımları, yılın ilk 10 günü içinde siyasi partilerin hesaplarına yatıyor.
Böylece HDP 10 Ocak Pazartesi günü partilerin hesabına yatırılacak yardımdan faydalanamayacak.
Partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan dahil birçok milletvekili, karara Twitter’dan ‘#GaspVar’ etiketiyle tepki gösterdi.