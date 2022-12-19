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Yargıtay başsavcısı, HDP’ye ‘hazine blokesi’ istedi: HDP talebi basından öğrendi

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin Hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etti. Diken’in ulaştığı HDP’liler kendilerine tebligat gelmediğini, talebi basından öğrendiklerini söyledi.

Fotoğraf: HDP

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel’in yargılama dosyaları da yer alıyordu.


Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre AYM, Şahin’e 10 Ocak’ta sözlü açıklama için tarih verdi. Başsavcı bu tarihte Yüce Divan’a giderek HDP davasına ilişkin esas hakkındaki görüşü olan sözlü açıklamasını verecek. Habertürk’e göre Başsavcı Şahin 10 Ocak’ta bir kez daha “HDP, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldi” diyerek temelli kapatma talep edecek. HDP’nin hazine yardımının kesilmesini ve 451 isme siyasi yasak getirilmesini de isteyecek.

Ancak Şahin 10 Ocak’ı beklemedi ve AYM’ye ‘ivedi’ bir talep gönderdi: “HDP’nin terör örgütüyle organik bağı dava sürecinde de devam ediyor. Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun.”

HDP’liler: Tebligat gelmedi, itiraz ve savunma istemi gerekli

Diken’in ulaştığı HDP kaynakları talebi beklediklerini, ancak kendilerine henüz bir tebligat ulaşamadığını aktardı.

Kararı basından öğrendiklerini söyleyen HDP’liler, usulen konuya ilişkin kendilerine tebligat gelmesini beklediklerini aktardı.

HDP’li hukukçularsa savcılığın iddianameyi sunduğu zaman da benzer bir talepte bulunduğunu ve AYM’nin bunu reddettiğini hatırlattı. Hukukçular talebin doğrudan reddedilmesi gerektiğini söylerekn reddedilmemesi halinde kendilerine tebligat gelmesi ve itiraz ile savunmalarını sunmasının istenmesinin gerekliği olduğunu vurguladı.

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