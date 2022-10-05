AYM’ye HDP’nin kapatma davasını etkileyecek üye seçimi

Meclis Genel Kurulunda gizli oylama sonucunda Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. Bu seçimin HDP’nin kapatma davasına büyük etkisi olabileceği belirtiliyor.

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 6 Ekim 2010 tarihinde Meclis’te yapılan oylama ile AYM üyeliğine atanan Hicabi Dursun’un ekim ayı içinde emekli olması bekleniyor.

Dursun’un yerine gelecek yeni üye için Sayıştay Başkanlığından bildirilen üç adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak için Meclis’te seçim yapıldı.

Yapılan seçimle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısıyken Haziran 2022’de Meclis’teki oylamayla Sayıştay’a atanan Muhterem İnce, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla AYM üyeliğine atandı. HDP ve CHP’yse oylamaya katılmadı.

İnce 1 Haziran 2016’da İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na, 8 Ağustos 2018’de ise İçişleri Bakan Yardımcılığı’na getirilmişti.

İnce’nin AYM üyeliğine getirilmesi ve Dursun’un emekli olmasıyla HDP’nin kapatma davasının etkilenebileceği yorumları yapılıyor.

AYM’nin bir siyasi parti hakkında kapatma kararı verebilmesi için 15 üyeden 10’unun ‘Evet’ oyu kullanması gerekiyor.

Bugünkü haliyle AYM üyelerinin altısı Gül döneminde seçilen veya atananlardan oluşurken, dokuzuysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminde seçilen veya atanan isimlerden oluşuyor. Dursun’un emekli olması ve İnce’nin görevine başlamasıyla Erdoğan’ın atadığı veya döneminde seçilen üye sayısı ona yükselmiş olacak. Bu sayıysa kapatma kararı verilmesi için 15 üyenin üçte ikisine denk geliyor.

AYM’nin mevcut üyeleri arasındaki durum ise şöyle:

Abdullah Gül tarafından atanan isimler: Zühtü Aslan, Hasan Tahsin Gürcan, Engin Yıldırım, Muammer Topal, Muhammed Emin Kuz.

Gül döneminde Meclis’te seçilen isim: Hicabi Dursun

Erdoğan döneminde atanan isimler: Recai Akyel, Yusuf Hakyemez, Kadir Özkaya, Yıldız Seferinoğlu, Selahattin Menteş, Basri Bağcı, İrfan Fidan

Erdoğan döneminde Meclis’te seçilen isimler: Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce