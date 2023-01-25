HDP’ye kapatma davası: Savcı, ‘gizli tanık’ ifadesini başka davadan ‘sipariş etmiş’

BİLAL ÇELİK

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), kapatma davasında HDP’nin Hazine yardımlarına bloke konması için Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’den somut delil istemesinden iki gün sonra başka bir davada ifade veren ‘gizli tanık’ partinin PKK’ya finansal yardım sağladığını ileri sürdü.

AYM’nin bu ifadeden sonra partinin hazine yardımlarına ‘geçici’ bloke koyduğunu hatırlatan HDP’nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren, “Aslında sipariş edilen bir tanık. Söz konusu dosyada daha önce böyle bir tanık yok” dedi.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin. (AA)

AYM’de görülen davada Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 13 Aralık’ta HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konmasını talep etmişti.

Talepte partiye verilen Hazine yardımının ‘parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı’ iddia edilmişti.

AYM, 29 Aralık 2022’de Şahin’e verdiği yanıtta ‘bloke kararı’ için somut delil istedi.

Bu talepten iki gün sonra yani 31 Aralık 2022’de Diyarbakır’da Mezopotamya Ajansı’nda çalışan tutuklu gazeteciler hakkındaki soruşturmada ifade verdiği belirtilen bir ’gizli tanık’, HDP’nin şu an bloke konmuş olan hazine yardımlarını alarak PKK’ya gönderdiğini iddia etti. 5 Ocak’ta da AYM, HDP‘nin Hazine’den aldığı paralara bloke koymuştu.

‘Sipariş beyan’

Söz konusu ‘gizli tanık’ ifadesinin iki günde ‘üretildiğini’ kaydeden HDP’li Serhat Eren, “AYM, somut delil istedikten iki gün sonra her ne hikmetse bir gizli tanık, Diyarbakır’da yedi aydır iddianamelerinin açıklanmadığı gazetecilerin dosyasında, bir tanık ben ifade vermek istiyorum diyor. Ve gazetecilerle ilgili bir dosyada ‘HDP’nin Hazine’den aldığı yardım örgüte aktarılıyor’ diye beyanda bulunuyor” dedi.

Söz konusu ‘gizli tanık’ ifadesini ‘sahte’ ve ‘üretilen’ şeklinde niteleyen Eren, AYM’nin buna rağmen aldığı ‘bloke’ kararına tepki gösterdi: “Üretilen bir delil, sahte bir tanık, sahte tanıdığın sahte beyanları. Sırf AYM’ye yanıltmak için üretilen bir beyan. Mahkeme üyelerini yanıltmak ve kararı etkilemek için sunulan bir delil ve AYM de maalesef buna dayanarak bir karar tesis ediyor.”

Bahçeli’nin AYM baskısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla AYM’ye baskı kurduğunu değerlendiren Eren şunları da ekledi: “Açılan dava iktidarın ortağının açtığı bir dava. Dava süreci boyunca baskı devam etti. Dün itibarıyla Devlet Bahçeli ‘HDP bir an önce kapatılmalıdır, kapısına kilit vurulmalıdır’ dedi. Bu tamamen AYM’nin yarın vereceği kararı etkilemektir. AYM üzerinde baskı kurmak için yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla AYM hem iktidar ve ortakları tarafından yapılan bu açıklamaları hem de sunulan bu sahte delilin etkisinde kalmadan iktidarın seçime dönük politikalarının bir aracı olmayacağını umuyoruz. Olmamalıdır da.”

HDP’li vekiller de dosyada

Son olarak ‘gizli tanık’tan, ‘PKK adına faaliyetlerde bulunan şahısları’ tespit etmesi istendi. ‘Tanık’, burada Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ı gösterdi.