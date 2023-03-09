Devlete ne borcunuz varsa yapılandırabilirsiniz

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Seçimler yaklaşınca iktidarın çeşitli alanlarda verdiği ‘müjdeler’ de hız kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan, KYK borç faizi ve EYT gibi düzenlemelerin ardından ehliyet affı ve vergi borcu yapılandırmaları için yeni bir ‘müjde’ gelmişti.

AA’nın haberine göre buna ilişkin hazırlanan teklif Meclis’te kabul edildi.

Teklifle tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırma kapsamına alınıyor.

Depreme yönelik düzenlemelerin de eklendiği yasayla Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.