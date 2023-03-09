İYİ Parti’ye yakın gazete Yılmaz Özdil’e kucak açtı

İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi, Sözcü’den ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil’i çağırdı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bu çağrıyı retweet’ledi.
2014’ten beri Sözcü’de yazan Özdil bugün “Kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım” diyerek gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bunun üzerine Özdil’e destek mesajı yayınlamış, Peker de bunu retweet’lemişti.
Yeniçağ da ‘Yeniçağ’a gel Yılmaz Özdil. Korkma arkanda dağ gibi Yeniçağ var’ başlığıyla Özdil’i gazetede yazmaya çağırdı.
Peker bu paylaşımı da retweet’ledi.