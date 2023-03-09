Yurdun çürük olduğunu duyurmak İTÜ’nün aklına haberimizden sonra geldi

Diken’in İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Maslak’taki yerleşkesinde bulunan bir yurdun deprem riskinden dolayı boşaltıldığını haberleştirmesinin ardından üniversite yönetimi yurdun boşaltıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra birçok şehirde riskli binalar boşaltılmaya başlamıştı. Örneğin İstanbul’da 93 okuldaki öğrenciler başka okullara nakledilmişti.

Üniversiteler de riskli binaları boşaltmaya başladı.

İTÜ’nün ‘Geçici kız konukevi yurdu’ da bunlardan biri.

2 Mart’ta yurt müdüründen mesaj alan öğrenciler, bina riskli olabileceği için boşaltılmasına karar verildiğini öğrendi. Diken, bu durumu dün haberleştirmişti.

İTÜ, haberimizden sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 Şubat’taki depremlerden sonra üniversitedeki binaların depreme dayanıklılığıyla ilgili inceleme yapılmasının talep edildiği ve söz konusu yurdun riskli bulunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, bu öğrencilerin bir KYK yurduna nakledildiği ve üniversitede boşluk olduğunda İTÜ yurtlarına yerleştirileceğini dile getirildi.

Kamuoyu Duyurusu 📢 pic.twitter.com/ptf9XHnS8Y — İTÜ – İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) March 9, 2023

İTÜ, öğrencilerin nakledileceği KYK yurdunun ismini vermedi. Söz konusu yurdun adı Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu.

Test yapılmamış

Diken’e dün konuşan yurt sakini İTÜ öğrencisi, binada son dönemde yeni bir test yapılmadığını, dolayısıyla uzun süredir riskli bir binada barındırıldıklarını söyleyip sitem etmişti.