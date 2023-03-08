İTÜ’de deprem riski: Bir öğrenci yurdu boşaltılıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) bir öğrenci yurdu deprem riski nedeniyle boşaltılıyor.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra birçok şehirde riskli binalar boşaltılmaya başlamıştı. Örneğin İstanbul’da 93 okuldaki öğrenciler başka okullara nakledilmişti.

Şimdiyse üniversiteler de riskli binaları boşaltmaya başladı.

İTÜ’de bulunan ‘Geçici kız konukevi yurdu’ deprem riski nedeniyle boşaltılıyor.

Diken’e konuşan bir öğrenci, 2 Mart’ta yurt müdüründen bir mesaj aldıklarını söyledi. Mesaja göre yurt binası depremde riskli olabileceği öngörüldüğünden binanın boşaltılmasına karar verilmiş.

Öğrenciler, İTÜ’nün diğer yurtlarında boş kontenjan olmaması nedeniyle Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’na nakledilecek. Aktarılana göre öğrenciler, sonraki dönem yeniden İTÜ yurtlarına dönebilecek.

Öğrenci, yurt binasında son dönemde yeni bir test yapılmadığı, dolayısıyla uzun süredir riskli bir binada barındırıldıkları gerekçesiyle sitem etti.

Öğrenci, İTÜ’nün hibrit eğitim verdiğini ve yurtta kaldığından dolayı yüz yüze dersler seçtiğini söylerken nakledilecekleri yurdun okula uzak olduğunu söylüyor. Ayrıca öğrenci, KYK yurdunun olduğu bölgenin tehlikeli olduğunu ve bizzat tanıdığı arkadaşlarının çeşitli dönemlerde gasp edildiğini belirtiyor. Öğrenci, ‘etrafının tehlikeli olduğu bir muhitteki yurtta kalmanın mı’ yoksa ‘depreme dayanıksız binada mı barınmanın’ daha ölümcül olduğuna karar veremediğini de ekledi.

Aynı öğrenci, İTÜ’nün bazı konuk evlerinde depremzede öğrencilerin ailelerinin kaldığını söylüyor. Öğrenci, depremzede ailelerin barınma hakkına kesinlikle saygı gösterdiğini belirtirken depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi için tüm okulların kapatıldığını vurgulayarak şunları dedi: “Ailelerin İTÜ yurdunda ya da KYK yurdunda kalması onlar için pek bir değişiklik yaratmazken bizim için yaratıyor. Dönem başlamışken ve planlarımızı buna göre yapmışken bu değişiklik hiç hoş olmadı.”

Öğrenci, kimsenin mağdur olmayacağı bir çözümün geliştirilebileceğine inanıyor.