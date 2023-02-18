İstanbul’da deprem riski olan 93 okul tahliye edilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim-öğretimin uzaktan devam edeceğini ama uygulamalı programların yüz yüze olacağını açıkladı. Bir hafta önce de üniversiteler tamamen uzaktandı. Bu süreçte üniversiteler ne yapacağını şaşırmışken öğrencilerin kafası karışık.