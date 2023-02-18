İstanbul’da deprem riski olan 93 okul tahliye edilecek

İstanbul valiliği, deprem riski olduğu tespit edilen 93 okulun 20 Şubat Pazartesi tahliye edileceğini bildirdi.
Resmi verilerdeki son güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 39 bin 672’ye çıktı.
İstanbul Valiliği’nin açıklamasında 17 Ağustos 1999 Marmara depremi nedeniyle 2006’da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin (İPKB) projesi kapsamındaki çalışamalarda 93 riskli okuldan 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması, 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Açıklamada okul isimleri ve bölgeleri verilmedi.
Açıklamada 93 okuldaki 51 bin 995 öğrencinin ve 2 bin 765 öğretmenin 20 Şubat’tan itibaren başka okullarda eğitim-öğretime devam edileceği yazıldı.