Bursaspor’a dokuz maç seyircisiz oynama cezası: ‘Toroslu Yeşil’ posterine değinilmedi

Bursaspor’a Amedspor futbolcularına saldırı ve çirkin tezahürat nedeniyle dokuz maç seyircisiz oynama ve para cezası verildi.

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Bursaspor Kulübü ve yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Maçın iptalini ve hükmen galip sayılmayı talep eden Amedspor yönetimi olup bitenlerin ‘basit bir sevkle’ geçiştirilmesine isyan ederek Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunu istifaya çağırmıştı.

Karar bugün çıktı.

PFDK’nın ‘Toroslu Yeşil’ posterine değinmeden paylaştığı açıklamada ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5’inci kez meydana gelmesinden dolayı bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynamasına ve 6 bin TL parayla cezalandırılmasına karar verildi.

Diğer cezalar şöyle:

* Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3’ncü kez meydana gelmesi nedeniyle 40 bin lira.

* Bursaspor taraftarları ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle sekiz resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 280 bin lira.

* Bursaspor görevlisi Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan’a, rakip takım mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası.

Kulübün taraftar hesabı kararı ‘ödül gibi’ bularak tepki gösterdi.

Bursaspor ödül verseydiniz daha iyidi o kadar ucuzmu futbolcularımızın hayatlarları… — AMED SK (@AmedsporSK) March 9, 2023