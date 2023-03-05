Amedspor’a saldırı: Maçın iptali için ‘hükümet istifa’ sloganı mı lazım?

Amedspor futbolcularının, Bursaspor taraftarları tarafından sahada ‘ırkçı saldırı’ya uğramasına karşın maçın devam etmesi tepki topladı. Çok sayıda kişi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çağrı yaparak maçın iptalini istedi.

Amedspor, bugün saat 14:00’teki karşılaşma öncesi dün gece geldiği Bursa’da bir grubun ‘ırkçı prokovasyonu’na maruz kaldığını duyurmuştu.

Dün geceden itibaren sosyal medyadan yetkililere yapılan ‘güvenlik’ çağrılarına karşılık verilmezken, maçın başlamasına bir saat kala antrenman için sahaya inen Amedspor oyuncuları, Bursaspor oyuncuları tarafından saldırıya uğradı.

14:00’da başlayan maçın ilk yarısı, tribünlerden sahaya pet şişe, kurşun, bıçak ve patlayıcı madde fırlatılmasıyla geçti. Maç başlangıcında ve ilerleyen dakikalarda Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’in başına iki kez sert cisim isabet etti. Sağlık ekibinin sahada müdahale ettiği kaleci, müdahalenin ardından oynamaya devam etti.

Taraftarların saldırısı sürerken maçın devam etmesine tepkiler büyüyor.

Aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda Twitter kullanıcısı TFF’ye çağrı yaparak maçın iptalini istedi.

Bursa’da Amedspor’a yapılan ırkçı saldırıları kınıyoruz. 90’ların katilleri, JİTEM artıklarının ruhunun gezdiği atmosfer ne Amedspor’u engelleyebilecek ne de barış umudunu bitirebilecek. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Biz faşizme karşı diz çökmeyecek milyonlarız. pic.twitter.com/8FPCkJv0wq — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 5, 2023

Bursaspor-Amedspor maçı öncesinden başlayarak devam eden provokatif olaylar, birlik ve beraberliğimiz açısından son derece tehlikelidir.

Özellikle şiddet çağrıları, ciddi bir gerilimi tetikleme gayreti karşısında tüm yetkililer gerekli adımları atmalıdır. — Eren Erdem (@erenerdemnet) March 5, 2023

Bursa spor taraftarının durdurulması ya da maçın iptali için illa “hükümet istifa” sloganlarının atılması mı lazım.? #Amedsporyalnızdeğildir



pic.twitter.com/K2YjXTWCek — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) March 5, 2023

Hükümet istifa diyen taraftarların peşine düşeceğinize beyaz toros ve Yeşil pankartı açan bu faşist ve ırkçıları yakalayın pic.twitter.com/RPqG4w7yHe — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) March 5, 2023

Halkı birbirine düşürmeye çalışan, daha bir ay önceki depremde hasar gören bir kentin futbol takımına bile saldıran, provokatif pankartlar açan ve tüm bunlara geceden beri göz yuman her kimse hem ülkemize hem insana düşmandır.#Amedsporyalnızdeğildir https://t.co/9kX3sL0cpy — Erkan BAŞ (@erkbas) March 5, 2023

Görüşmelerimizdeki tüm uyarılarımıza rağmen “SORUN YOK” diyen yetkililer, tribünden slogan atan seyirciye yapmadığını bırakmayan hükümet, misafir takımın güvenliğini sağlamak için vali ve emniyet müdürlüğünü göreve çağırıyorum.pic.twitter.com/oHOxdzYt9E — Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) March 5, 2023

Bursaspor'un ömür boyu futboldan men edilmesi gerekir. Amedsporluların kaldıkları otel önünde taşkınlıklar, hakaretler; maç sırasında Beyaz toros ve halka terör uygulamış tetikçilerin posterleri, sahaya inip kafileye saldırılar, sahaya bıçak ve mermi atmalar vs…



Ayrımcılığı… https://t.co/5a4ldecypQ pic.twitter.com/2yHCY5Pc37 — Mehmet Şafak Sarı (@msafaksaritr) March 5, 2023

futbola siyaset bulaştırmayın diyenlerin futbola katliam bulaştırmaları. akp’yle demokrasi, eşitliği geçtim, artık hayatta kalmak için savaşıyoruz pic.twitter.com/9wpPmxNiB9 — zeynep ocak (@drama_junkie) March 5, 2023

TFF ne yapmak istiyor? Bu ortamda futbol oynanır mı? Amed Spor’lu futbolculara bir şey olmadan maç tatil edilmeli… pic.twitter.com/WUkA06wKxK — Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) March 5, 2023

Bölücülük nedir? Uzun tariflere gerek yok. Budur!

Faşizm nedir? Tarife gerek yok. Budur!

Bugün tepki gostermezsek yarın her itiraz edene de uygulanacak tarife nedir? Budur!#Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/DNpQbHqYLR — FenerSol (@FenerSol1907) March 5, 2023

Tribünlerde "siyaset" yasaktı değil mi? Hakaret etmeden hükümeti protesto eden Fenerbahçeliler'i fişleyenler bu görüntüleri de çekiyor mu?

Yoksa bunlar onlara göre makul ve makbul tepkiler mi? — Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) March 5, 2023

Saha'daki madelere dikkat edin.



Baṣka bir maç olsa, hemen iptal edilir.



Amedspor sadece 11 kiṣi ve bir hakeme karṣı değil, Türk faṣizmine karṣı oynuyor.#Amedsporyalnızdeğildir #Amedspor pic.twitter.com/MMRslvoSmn — Memed DREWSS (@DrewssMeme) March 5, 2023

Burada sporcuların ve yurttaşın can güvenliği söz konusu görmüyor musunuz?@TFF_Org https://t.co/Wau08SHXnO — Erk Acarer (@eacarer) March 5, 2023