Amedspor’a saldırı: Maçın iptali için ‘hükümet istifa’ sloganı mı lazım?

Amedspor futbolcularının, Bursaspor taraftarları tarafından sahada ‘ırkçı saldırı’ya uğramasına karşın maçın devam etmesi tepki topladı. Çok sayıda kişi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çağrı yaparak maçın iptalini istedi.
Amedspor, bugün saat 14:00’teki karşılaşma öncesi dün gece geldiği Bursa’da bir grubun ‘ırkçı prokovasyonu’na maruz kaldığını duyurmuştu.
Dün geceden itibaren sosyal medyadan yetkililere yapılan ‘güvenlik’ çağrılarına karşılık verilmezken, maçın başlamasına bir saat kala antrenman için sahaya inen Amedspor oyuncuları, Bursaspor oyuncuları tarafından saldırıya uğradı.
14:00’da başlayan maçın ilk yarısı, tribünlerden sahaya pet şişe, kurşun, bıçak ve patlayıcı madde fırlatılmasıyla geçti. Maç başlangıcında ve ilerleyen dakikalarda Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’in başına iki kez sert cisim isabet etti. Sağlık ekibinin sahada müdahale ettiği kaleci, müdahalenin ardından oynamaya devam etti.
Taraftarların saldırısı sürerken maçın devam etmesine tepkiler büyüyor.
Aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda Twitter kullanıcısı TFF’ye çağrı yaparak maçın iptalini istedi.