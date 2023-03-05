Provokasyon sahaya taştı: Amedspor futbolcularına saldırı

Bursaspor’la bugün oynanacak karşılaşma öncesi ‘ırkçı provoskasyon’a maruz kaldığını bildiren Amedspor’un futbolcuları, maçın başlamasına bir saat kala sahada saldırıya uğradı.

İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, bugün saat 14:00’teki karşılaşma öncesi dün gece geldiği Bursa’da bir grubun ‘ırkçı prokovasyon’una maruz kaldığını duyurmuştu.

Amedspor taraftarları ve aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi dün geceden itibaren maç öncesi güvenliğin sağlanması için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Amedspor Kulübü, maçın başlamasına bir saat kala ısınmak için sahaya çıkan Amedspor oyuncularına Bursaspor oyuncularının saldırdığını açıkladı.

Bursa'da futbol ekibimizin sahaya çıktığı sırada Bursaspor oyuncuları tarafından ekibimize yapılan saldırı ve saha olayları…

https://t.co/UTh8B23wbQ — Amedspor Kulübü (@amedskofficial) March 5, 2023

Amedspor taraftar grubu saldırı anlarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Diyarbakır Barosu ‘ırkçı’ eylemlere ilişkin Bursa savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Amedspor’un bulunduğu otelin önünde ırkçı eylemlerde bulunanlar hakkında;Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama,Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Hakaretten; tedbir almayanlar hakkında da Görevi Kötüye Kullanmadan Bursa C. B.savcılığına suç duyurusu yapıldı. pic.twitter.com/rhDTQs4W56 — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) March 5, 2023

Amedspor kalecisi Cantuğ Temel yaralandı

Maçın ilk beş dakikası, tribünlerden sahaya pet şişe ve yanıcı madde fırlatılmasıyla geçti. Maç başlangıcında ve ilerleyen dakikalarda Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’in başına iki kez sert cisim isabet etti. Sağlık ekibi sahaya girdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Temel oynamaya devam etti. Hakem bunlara karşın maça ara vermezken, taraftarların saldırısı sürüyor.