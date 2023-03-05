İYİ Parti gençlik kolları yöneticisinden ‘beyaz toros’ paylaşımı: Yenilmeyiz

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Teşkilat Başkanı Tamer Kavukoğlu, Bursapor tribünlerindeki ‘beyaz toros’ pankartlarına tepki gösteren Amedspor’a yeşil bir Renault toros önünde çektirdiği fotoğrafla yanıt verdi: “Torosumuz beyaz değil ama yine de yenilmeyiz.”

Kavukoğlu’nun (ortada) ‘yeşil toros’ paylaşımı. (Fotoğraf: Twitter)

Bugün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Amedspor’un resmi ve taraftar hesapları da pankarta karşı ‘#Amedsporyalnızdeğildir’ diye kampanya başlatmış, taraftar sayfasından “Beyaz toroslarınızı da yeşilinizi de yeneceğiz!” diye yazılmıştı.

Bu paylaşımı alıntılayan Kavukoğlu, yeşil bir Renault toros önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Torosumuz beyaz değil ama yine de yenilmeyiz.”

İYİ Partili isim, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, posterleri açmasında zaafı bulunan kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurmuştu.